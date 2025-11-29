Tourengeher aus Stuttgart in Alpen geborgen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein erfahrener Tourengeher aus Stuttgart musste mit dem Hubschrauber gerettet werden. Wie die Polizei berichtete, kam der 58-Jährige bei einer Skitour am Berlingersköpfle im Kleinwalsertal vom geplanten Weg ab, könnte aber unverletzt im österreichischen Teil der Allgäuer Alpen geborgen worden.

Der Mann war allein mit guter Ausrüstung vom Parkplatz einer Hütte aus zu einer Skitour mit geplanter Route aufgebrochen. Dann sei seine Brille beschlagen, er sei auf etwa 1.800 Metern Höhe fremden Spuren gefolgt und vom vorgesehenen Anstieg abgekommen, berichtete die Polizei.

Durch eine Abfahrt habe der 58-Jährige versucht, auf seine Route zurückzukehren - aber ohne Erfolg. Diese Abfahrt führte ihn laut Polizei in ein Latschenfeld mit schlechten Schneebedingungen. Aufgrund der Tageszeit setzte der Mann schließlich einen Notruf ab - und ein Polizeihubschrauber rettete ihn.