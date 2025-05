Toter Säugling starb eines nicht natürlichen Todes

Die 35 Jahre alte Mutter des Kindes sitzt bereits seit einiger Zeit in Untersuchungshaft. (Symbolfoto)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Ende März in Albstadt im Zollernalbkreis tot aufgefundene Baby ist eines nicht natürlichen Todes gestorben. Das habe die Obduktion des Säuglings ergeben, teilte die Polizei mit. Der Säugling sei bei der Geburt am Leben gewesen. Die 35 Jahre alte Mutter des Kindes sitzt bereits seit einiger Zeit in Untersuchungshaft, da sich rasch Hinweise auf eine nicht natürliche Todesursache des Neugeborenen ergeben hatten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Totschlag vor.

Der Säugling war vom Lebensgefährten der Mutter im Badezimmer der gemeinsamen Wohnung in dem Mehrfamilienhaus leblos entdeckt worden. Die Kindsmutter soll ihre Schwangerschaft geheim gehalten und das Baby unbemerkt im Badezimmer geboren haben. Sie äußert sich den Angaben zufolge weiterhin nicht. Ob es sich bei dem toten Kind um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, wurde nicht mitgeteilt.