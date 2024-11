Toter Obdachloser - Obduktionsergebnis veröffentlicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Fall eines toten Wohnsitzlosen in Esslingen haben die Ermittler das vorläufige Obduktionsergebnis und damit die mögliche Todesursache veröffentlicht. Dem zufolge war der 65-Jährige gestürzt und hatte sich dadurch tödlich verletzt, wie die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gibt es demnach bislang keine. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich zu melden.

Der Mann war am Morgen des 11. November am Ende einer Unterführung in der Nähe eines Parks schwerst verletzt gefunden worden, wie es hieß. Entdeckt hatte ihn eine Passantin. Der 65-Jährige hatte eine Kopfverletzung und starb noch vor Ort in einem Rettungswagen. Eine Meldeanschrift hatte er nicht. Der Mann hatte sich immer wieder in dem Park aufgehalten und sich im Obdachlosenmilieu bewegt.