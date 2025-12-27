Toter Mann nach Wohnungsbrand in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Wohnungsbrand in Stuttgart-Mitte ist ein 56 Jahre alter Mann gestorben. Als die Feuerwehr am späten Freitagabend vor Ort ankam, drang bereits Rauch aus der Wohnung, wie ein Sprecher mitteilte.

Feuerwehrleute betraten das Haus mit Atemschutz und fanden in der brennenden Wohnung den leblosen Mann, der den Angaben nach dort wohnte. Er starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Eine weitere Person wurde mit leichten Verletzungen aus dem Haus gerettet. Den Brand brachte die Feuerwehr den Angaben nach schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die Brandursache blieb vorerst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt dazu.