Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Toter Mann nach Wohnungsbrand in Stuttgart

Die Stuttgarter Feuerwehr rückt am Abend zu einem Brand aus. Für einen Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Ein Toter nach Wohnungsbrand in Stuttgart
Feuerwehrleute betraten das Haus mit Atemschutz und fanden in der Brandwohnung eine leblose Person. Foto: Enrique Kaczor/DPA
Feuerwehrleute betraten das Haus mit Atemschutz und fanden in der Brandwohnung eine leblose Person.
Foto: Enrique Kaczor/DPA

Nach einem Wohnungsbrand in Stuttgart-Mitte ist ein 56 Jahre alter Mann gestorben. Als die Feuerwehr am späten Freitagabend vor Ort ankam, drang bereits Rauch aus der Wohnung, wie ein Sprecher mitteilte.

Feuerwehrleute betraten das Haus mit Atemschutz und fanden in der brennenden Wohnung den leblosen Mann, der den Angaben nach dort wohnte. Er starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Eine weitere Person wurde mit leichten Verletzungen aus dem Haus gerettet. Den Brand brachte die Feuerwehr den Angaben nach schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die Brandursache blieb vorerst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt dazu.

© dpa-infocom, dpa:251226-930-469353/2