Toter Mann bei Hausbrand im Schwarzwald

Ein Mann ist bei den Löscharbeiten eines Brandes leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bonndorf im Schwarzwald sei am Mittwochabend aus bislang unbekannter Ursache im Bereich eines Balkons ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Staatsanwaltschaft und Polizei hätten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, hieß es laut Mitteilung.

Das Gebäude sei in Vollbrand geraten, mehrere Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Der entstandene Sachschaden werde auf 800.000 Euro geschätzt.