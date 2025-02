Toter in Wohnung in Konstanz: Verdächtiger in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Knapp eine Woche nach dem Fund eines toten Mannes in einer Wohnung in Konstanz ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 49-Jährige einer Haftrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl in Vollzug setzte, wie die Polizei mitteilte. Zum mutmaßlichen Tathergang und zum Motiv wollte sich eine Sprecherin nicht äußern.

Beamte hatten den 36-Jährigen am vergangenen Dienstag mit Stichverletzungen leblos in seiner Wohnung gefunden. Der Tatverdächtige, ein Jordanier, wurde am Sonntagabend festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.