Toter in Gundelfingen - Ermittler gehen von Gewalttat aus

Nach dem Fund einer Leiche in Gundelfingen nahe Freiburg geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Eine rechtsmedizinische Untersuchung habe ergeben, dass der 66 Jahre alte Mann gewaltsam durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Details zu den Verletzungen des Mannes wollte ein Polizeisprecher zunächst nicht nennen.

Der Mann war am Dienstagmorgen in seiner Wohnung in Gundelfingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) tot aufgefunden worden. Weil sie den Mann nicht erreichen konnte, hatte sich eine nahe Angehörige an die Polizei gewandt.

Die Ermittler richteten eine Sonderkommission ein. Diese befasse sich intensiv mit der Spurenauswertung und der Gewinnung weiterer Erkenntnisse, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an und liefen auf Hochtouren. Das zwischenzeitlich gesuchte Auto des Getöteten fanden die Ermittler auf einem öffentlichen Parkplatz. Der Wagen wird laut Polizei derzeit noch untersucht. Man müsse auch die Frage klären, ob der Mann das Auto dort selbst abgestellt hatte.