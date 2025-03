Toter in abgebranntem Haus ist der Bewohner

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei dem in einem abgebrannten Haus in Endingen am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) gefundenen Leichnam handelt es sich um den 82-jährigen Bewohner des Hauses. Das hat inzwischen eine DNA-Analyse bestätigt, wie die Polizei mitteilte. Brandursache war ein technischer Defekt an einem Haushaltsgerät. Die Ermittlungen der Polizei seien damit abgeschlossen, sagte ein Sprecher.

In der Altstadt von Endingen am Kaiserstuhl war vor rund zwei Wochen ein Wohnhaus abgebrannt. Im Gebäude fanden Feuerwehrleute einen Toten. Die Polizei war bereits davon ausgegangen, dass es sich um den Bewohner handelt. Das ältere Haus wurde vollständig beschädigt.