Toter bei Wohnmobil-Brand ist wohl Sohn der Fahrerin

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei dem Brand eines Wohnmobils in Karlsruhe ist nach Polizeiangaben wohl der zwölfjährige Sohn der Fahrerin ums Leben gekommen. Die 47-Jährige erlitt demnach lebensgefährliche Verletzungen und ihr Zustand ist weiterhin kritisch.

Die Frau hatte den Brand des Kleintransporters laut Polizei am Samstag während der Fahrt bemerkt und am Straßenrand angehalten. Sie habe sich selbst aus dem Fahrzeug, das zu einem Wohnmobil umgebaut worden sei, befreit und sei in eine Spezialklinik gebracht worden.

Der Junge habe das nicht mehr geschafft und sei noch am Unfallort gestorben. Er wurde zunächst nicht identifiziert. Wie es zu dem Feuer kam, ist weiterhin unklar.