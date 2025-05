Tote Tiere in Regentonne sind vier Katzen

Mehrere tote Tiere lagen in einer Regentonne auf einem Schulgelände. (Symbolbild)

Bei den auf einem Schulgelände in Heilbronn in einer Regentonne entdeckten toten Tieren handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um vier Katzen. Ob sie in der Tonne ertranken oder vorher schon tot waren, sei nicht zu ermitteln, wie ein Polizeisprecher erläuterte. Dafür seien die Tierkadaver zu stark verwest gewesen.

Wer die Tiere in der Tonne entsorgt hat und ob es sich dabei auch um einen Schüler oder eine Schülerin handeln könnte, sei nicht zu sagen. Genauso gut könnte ein Anwohner die Katzen dort abgelegt haben, sagte der Sprecher der Polizei. Es gebe mehrere Hinweise aus der Bevölkerung. Ermittelt werde weiter in alle Richtungen.

Die verendeten Tiere waren am vergangenen Montag gefunden worden. Die Tierrechtsorganisation Peta setzte eine Belohnung von rund 1.000 Euro aus für die Ermittlung der Täter.