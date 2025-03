Tote Säuglinge: Ermittlungen nur gegen mutmaßliche Mutter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Fund von zwei toten Säuglingen in Südbaden ermittelt die Polizei zunächst nur gegen die mutmaßliche Mutter. Das Ergebnis einer DNA-Untersuchung, um die Mutterschaft eindeutig zu bestätigen, liege bisher nicht vor, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage in Freiburg.

Bei der verdächtigen Frau, gegen die ein Ermittlungsverfahren läuft, handelt es sich einer früheren Mitteilung zufolge um eine Heranwachsende. So werden im juristischen Kontext Menschen im Alter von 18 bis 21 Jahren bezeichnet.

»Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an«, sagte nun der Sprecher. Den Erkenntnissen nach lagen die Säuglinge schon eine längere Zeit tot in einem Haus im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Ein Ort war von den Ermittlern nicht genannt worden - Grund dafür war unter anderem der Schutz von Persönlichkeitsrechten.

Erster Hinweis schon vor rund drei Wochen

Die Polizei hatte mitgeteilt, sie habe am 6. März einen Hinweis erhalten, wonach in dem Haus der Leichnam eines Säuglings gefunden wurde. Beamte der Kriminalpolizei hätten dies überprüft und den Sachverhalt bestätigt. Die mutmaßliche Mutter habe eingeräumt, dass es sich um ihr Kind handele. Im Verlauf der Ermittlungen sei in dem Gebäude der Leichnam eines zweiten Säuglings gefunden worden.