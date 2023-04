Aktuell Land

Tote Kinder in Hockenheim: Haftbefehl gegen Mutter

Nach dem Fund von zwei toten Kindern in einer Wohnung im baden-württembergischen Hockenheim ist Haftbefehl gegen die Mutter der sieben und neun Jahre alten Jungen erlassen worden. Die Frau stehe unter Mordverdacht, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag in Mannheim mit.