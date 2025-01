In diesem Gebäude waren die tödlichen Schüsse abgefeuert worden. Ein Opfer schwebt noch in Lebensgefahr. (Foto aktuell)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die beiden Opfer der tödlichen Schießerei in Bad Friedrichshall waren Brüder. Das gaben die Polizei und die Staatsanwaltschaft Heilbronn bekannt. Die zwei Männer im Alter von 44 und 49 Jahren waren am Dienstagnachmittag in einer Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) erschossen worden. Der mutmaßliche Todesschütze ist in Untersuchungshaft. Dem 52-jährigen Deutschen wird zweifacher Mord und versuchter Mord an seinen Kollegen vorgeworfen.

Mitteilung der Polizei