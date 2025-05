Tote Frau in Stuttgarter Wohnung - Mordanklage gegen Mann

Bitte aktivieren Sie Javascript

Er soll eine Frau aus Eifersucht heraus an ihrer eigenen Wohnung in Stuttgart getötet haben: Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Verdächtigen erhoben. Der 33-Jährige befinde sich bereits in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Mordes ermittelt.

Der Verdächtige soll die 25-Jährige aus einem gemeinsam besuchten Fitnessstudio flüchtig gekannt haben. Als sie mit einem anderen Mann in das Studio gegangen sei, soll er eifersüchtig geworden sein. Daraufhin soll er am Morgen des 10. Januar in ihr Mehrfamilienhaus eingedrungen sein. Als sie aus ihrer Wohnung kam, soll er sie mit einem Messer attackiert und getötet haben.

Freunde machten sich Sorgen

Als Freunde die 25-Jährige nicht mehr erreichen konnten, hätten sie die Polizei alarmiert, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft hieß. Die Leiche der jungen Frau wurde anschließend von Rettungskräften gefunden.

Der 33-jährige bosnisch-herzegowinische Staatsbürger wurde zunächst als Zeuge befragt. Dabei habe er sich in seinen Aussagen widersprochen. Ein Ermittlungsrichter erließ daraufhin am 13. Januar den Haftbefehl.

Die Polizei berichtete vorerst von einem 34 Jahre alten Verdächtigen, laut Staatsanwaltschaft ist er jedoch 33 Jahre alt.