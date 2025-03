Tokio Hotel feiern Auftakt ihrer Europatournee

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sie machten zuletzt vor allem Schlagzeilen mit ihrer Netflix-Serie, dem Dating-Leben und Halloween-Kostümen. Dass sie sich aber auch als erfolgreiche Musikband versteht und locker die Hallen füllen kann, will die Band Tokio Hotel in den kommenden Wochen auf einer Europatournee beweisen. Fast genau 20 Jahre nach dem Erfolg ihrer Debütsingle »Durch den Monsun« in den deutschen Singlecharts feierten die beiden Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing in Ludwigsburg den umjubelten Tour-Auftakt.

Nach dem Konzert vor rund 4.000 Fans in der ausverkauften MHP-Arena sind sechs weitere Termine in Deutschland geplant. Zudem stehen Auftritte in Belgien, Frankreich, Spanien und Italien, in der Schweiz, Österreich, Polen, Großbritannien, den Niederlande, Schweden und Finnland im Tourkalender.

Bill Kaulitz schwebt auf einem Podest beim Tourauftakt nach oben. Foto: Marijan Murat/DPA Bill Kaulitz schwebt auf einem Podest beim Tourauftakt nach oben. Foto: Marijan Murat/DPA

Zum Konzertauftakt trägt Bill Kaulitz Flügel, steigt auf einem Podest bis an die Decke der Bühne und bringt die Zuschauer zum Jubeln. Ein Meer aus Handys filmt den spektakulären Start. Doch die Musiker setzten auch auf Nostalgie. Zu dem Song »Darkside Of The Sun« zeigen sie Videos von ihren Auftritten aus früheren Jahren.

Musikalische Fernbeziehung in die USA

Ihr jüngstes und sechstes Studioalbum »2001« veröffentlichten Tokio Hotel vor drei Jahren. Heute sind die vier in ihren Dreißigern und leben quasi in einer Band-Fernbeziehung: Tom und Bill wohnen seit vielen Jahren in den USA, Gustav und Georg sind in Deutschland zu Hause.

In den Jahren vor der Auswanderung der Zwillingsbrüder wurde ihre gemeinsame Band zu einer der erfolgreichsten in Deutschland. Sie füllte riesige Konzerthallen und brachte jede Menge kreischende Teenie-Fans an ihre Grenzen.

Neues Image - neue Töne

Die einstigen ostdeutschen Nachwuchsmusiker und Teenie-Idole haben ihr Image seitdem und vor allem zuletzt deutlich verändert. Nicht nur durch die starke Präsenz über Streamingdienste (»Kaulitz & Kaulitz«) und den Kaulitz-Podcast »Senf aus Hollywood« haben vor allem die Brüder als Mainstream-Stars ihren festen Platz in der Entertainment-Branche gefunden. Auch teils pikante Details aus dem Eheleben von Tom Kaulitz mit dem Model und Star der Casting-TV-Show »Germany’s Next Topmodel«, Heidi Klum, sorgen für Schlagzeilen abseits der Musik.

Seit knapp zwei Jahren treten Tokio Hotel zudem auf deutschen Festivals auf, sie singen mit deutschen Künstlern wie mit der Indie-Rockband Kraftklub, dem DJ ­Niklas Dee und der Sängerin Nina Chuba. »So viel kreativen Output und Mitsprache hatten wir noch nie zuvor«, wird Bill Kaulitz in einer Mitteilung des Konzertveranstalters Music Circus Concertbüro zitiert. »Und wir hatten noch nie so viel Spaß mit unserer Karriere wie jetzt.«