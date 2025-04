Titelverteidiger Stuttgart verpasst das Meister-Finale

Bitte aktivieren Sie Javascript

Stuttgarts Volleyballerinnen sind im Meisterrennen ausgeschieden. Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart verlor am Mittwoch das dritte und entscheidende Play-off-Halbfinalspiel gegen den Dresdner SC mit 1:3 (18:25, 25:23, 24:25, 21:25). Bereits am Samstag treffen die Elbestädterinnen in der Endrunde in der Serie »Best-of-Five« auf den Vorrundensieger SSC Palmberg Schwerin.

Die Dresdnerinnen starteten in Stuttgart sehr konzentriert, diktierten im ersten Satz mit druckvollen Aufschlägen, einer stabilen Annahme und überragenden Abwehr das Geschehen deutlich. Im zweiten Abschnitt kämpfte sich der Titelverteidiger, der auf seine angeschlagene Ausnahmekönnerin Krystal Rivers verzichten musste, deutlich besser ins Spiel und es entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe.

Stuttgart verspielt hohe Führung noch

In der Crunchtime gaben die Sächsinnen einen Drei-Punkte-Vorsprung durch einige leichte Fehler aus der Hand und der MTV schaffte den Satzausgleich. Die Stuttgarterinnen bestimmt zunächst auch im dritten Durchgang die Partie. Aber selbst einen 17:10-Führung und zwei Satzbälle reichten nicht. Im vierten Satz spielte Dresden stabiler, fand im Angriff immer wieder die besseren Lösungen.