Thorup hat beim FC Augsburg »ein gutes Gefühl«

Jess Thorup hat gute Laune in Augsburg.

Selbst nach der Superserie von zehn Spielen ohne Niederlage will Trainer Jess Thorup die Saisonziele beim FC Augsburg zumindest öffentlich nicht korrigieren. Der Däne räumte aber vor dem Start in die Schlussphase der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim ein: »Wir sind auf einem sehr guten Weg, wir haben viele Punkte geholt. Auf der anderen Seite gibt es auch noch 24 Punkte.«

Die Augsburger haben sich nicht nur mit zehn ungeschlagenen Partien in die Länderspielpause verabschiedet, sondern auch mit 613 Minuten ohne Gegentor. Der Rückstand auf einen internationalen Startplatz beträgt beim Tabellenneunten nur noch vier Punkte.

Kehrt Berisha ausgerechnet gegen Hoffenheim zurück?

Thorup sieht bei seiner Mannschaft im Gegensatz zur Schlussphase der vergangenen Saison, als mit fünf Niederlagen am Stück ein Europa-Startplatz verspielt wurde, eine Weiterentwicklung. »Keiner spricht über die Tabelle, Europa oder 40 Punkte. Wir sprechen über Hoffenheim, das nächste Spiel, Leistung auf dem Platz, Basics«, zählte Thorup auf. »Das gibt mir ein gutes Gefühl im Vergleich zum letzten Jahr.« Er stellt fest: »Alle haben Lust auf mehr«.

Vor seinem Comeback steht Stürmer Mergim Berisha. Der zweimalige Nationalspieler war Ende Januar auf Leihbasis aus Hoffenheim zurückgekehrt, fiel aber seitdem wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Berisha trainiert wieder planmäßig mit der Mannschaft. Thorup will eine Entscheidung, ob der 26-Jährige am Samstag im Kader steht, am Freitag treffen. »Er brennt«, sagte der Däne über den lange verletzten Angreifer.