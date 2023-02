Aktuell Land

Theodor-Heuss-Stiftung ehrt Einsatz für Meinungsfreiheit

Die Auszeichnungen der Theodor-Heuss-Stiftung gehen in diesem Jahr an den russischen Oppositionellen Leonid Wolkow und an Initiativen unter anderem gegen Fake News und Gewalt im Netz. »Wahrheit, Meinungsfreiheit und eine informierte Gesellschaft sind Schlüsselkräfte für die Demokratie«, teilte der Vorsitzende der überparteilichen Stiftung Ludwig Theodor Heuss am Dienstag in Stuttgart mit.