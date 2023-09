Aktuell Land

Teures Anwohnerparken - rund 6000 Anträge auf Rückerstattung

Nach einem aufsehenerregenden Urteil zu drastisch verteuertem Anwohnerparken in Freiburg sind bei der Stadt mittlerweile rund 6000 Anträge auf Rückerstattung zuviel gezahlter Gebühren eingegangen. Davon seien inzwischen rund 1800 Anträge bearbeitet und an die Betroffenen rund 520 000 Euro zurückbezahlt worden, teilte ein Stadtsprecher am Dienstag mit. Zuvor hatte der SWR berichtet.