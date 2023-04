Aktuell Land

Tennis in Stuttgart: Raducanu und Kassatkina ausgeschieden

Die frühere US-Open-Siegerin Emma Raducanu und Top-Ten-Spielerin Darja Kassatkina sind mit klaren Niederlagen gleich zum Auftakt des Tennis-Turniers in Stuttgart ausgeschieden. Die Britin Raducanu scheiterte am Dienstag an der ehemaligen French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko aus Lettland mit 2:6, 1:6. Ostapenko bekommt es nun in der Runde der besten 16 mit der tunesischen Weltklassespielerin Ons Jabeur zu tun.