Tennis-Asse Tiafoe und Berrettini erneut in Stuttgart dabei

Die früheren Titelgewinner Frances Tiafoe und Matteo Berrettini schlagen auch im kommenden Jahr beim ATP-Tennis-Turnier am Stuttgarter Weissenhof auf. Beide Spieler hätten ihren Start beim Rasenevent vom 6. bis 14. Juni 2026 bestätigt, teilten die Veranstalter mit.

Der US-Amerikaner Tiafoe gewann die Traditionsveranstaltung auf dem Stuttgarter Killesberg 2023, der Italiener Berrettini sicherte sich den Titel 2019 und 2022. Viele Profis nutzen das Turnier jährlich zur Vorbereitung auf den Höhepunkt der kurzen Rasensaison, den Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon.