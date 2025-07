Temperatursturz am Wochenende - Regen sorgt für Abkühlung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Wochenende gibt es in Baden-Württemberg eine spürbare Abkühlung. Nach einem meist trockenen Samstag wird am Sonntag im ganzen Bundesland Regen erwartet - und deutlich niedrigere Temperaturen als in den vergangenen Tagen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte für Samstag Höchsttemperaturen zwischen 25 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 31 Grad im Breisgau. Zeitweise können Böen auftreten. Im Allgäu sei vereinzelt Regen möglich.

Für Sonntag rechnet der DWD landesweit, besonders aber im Westen, mit Regen. Die Temperaturen sinken demnach deutlich auf 20 Grad im Hochschwarzwald und auf bis zu 26 Grad am Neckar und entlang des Rheins. Solche Temperaturabfälle sind laut DWD-Meteorologin Linda Noël aber noch im normalen Bereich.

Temperaturen erreichten Jahreshöchstwert

Der Mittwoch war der bisher heißeste Tag in diesem Jahr im Südwesten: Nach vorläufigen Angaben des DWD wurden in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) 38,7 Grad Celsius gemessen. Allerdings war das noch entfernt vom höchsten offiziellen Wert, der je in Baden-Württemberg gemessen wurde. Der liegt bei 40,2 Grad und stammt aus dem Jahr 2003.