Temperaturen unter dem Gefrierpunkt - Wintersport möglich

In den kommenden Tagen wird es in Baden-Württemberg heiter und sonnig - aber kalt.

Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich warm anziehen: Die Temperaturen liegen in den kommenden Tagen meist unter 0 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Es wird heiter und sonnig, Regen oder Schnee hingegen sollen kaum fallen. Wintersport ist aber trotzdem möglich: Am Feldberg liegt aktuell zwischen 15 und 25 Zentimetern Schnee. Laut Angaben der Feldbergbahnen sind alle Schneeschuhtrails und Winterwanderwege begehbar, außerdem sind einige Skipisten, Loipen und der Rodelhang präpariert.

Im Laufe des Tages hält sich der Frost meist hartnäckig. Die Höchsttemperaturen liegen im Bergland bei minus 3 Grad, sonst zwischen plus 3 Grad im Nordwesten und minus 1 Grad im Südosten. In der Nacht zu Sonntag kann es laut DWD vor allem auf der Alb und im Nordschwarzwald schneien. Die Temperaturen sinken bis minus 9 Grad, örtlich kann es glatt werden. Am Sonntag wird es laut DWD heiter. Es gibt keinen Niederschlag, dafür aber Dauerfrost bei minus 4 bis 0 Grad. Wärmere Temperaturen bis zu plus 3 Grad werden nur an Rhein und Neckar erreicht.

Nacht bis zu minus 9 Grad

In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen wieder auf bis zu minus 9 Grad. Der DWD erwartet gebietsweise Reifglätte. In den Niederungen wird es nebelig, auf dem Feldberg kann es Sturmböen geben, die auch am Montag tagsüber anhalten. Am Montag soll es im Laufe des Tages überwiegend sonnig werden. Der DWD erwartet Dauerfrost bei minus 2 Grad, am Odenwald bis zu plus 3 Grad.