Teenie-Duo randaliert und stößt Polizisten auf Straße

Weil er mit einem Komplizen in Göppingen randaliert und Polizisten angegangen haben soll, ist ein Jugendlicher in Untersuchungshaft gekommen. Anwohnern zufolge wollten der 16-Jährige und ein 15-Jähriger am Freitagmorgen mit einer Palette das Fenster eines Wohnhauses einschlagen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Motiv und Hintergründe waren zunächst unklar. Ehe beide flüchteten, soll der Ältere einer Frau sein Geschlechtsteil gezeigt und sie verspottet haben. Als alarmierte Polizisten die Verdächtigen in der Nähe festnehmen wollte, sollen sie Widerstand geleistet, eine Beamtin bedrängt und einen Polizisten auf die Straße gestoßen haben. Ein Autofahrer verhinderte durch Bremsen einen Zusammenstoß. Den Angaben nach konnten die Jugendlichen nur mithilfe von Pfefferspray, Schlagstock und drei Zeugen festgenommen werden. Sowohl der Polizist als auch die beiden Verdächtigen verletzten sich leicht. Während der 16-Jährige in der Folge einem Haftrichter vorgeführt wurde, kam sein jüngerer mutmaßlicher Komplize auf freien Fuß. Ermittler prüfen, ob das Duo weitere Straftaten, darunter mehrere Autoaufbrüche in Göppingen, zu verantworten hat.