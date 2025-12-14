Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Teenager mit Waffe auf illegaler Parkplatz-Spritztour

Ohne Führerschein und ohne gültige Kennzeichen am Auto haben zwei Teenager auf einem Parkplatz eine Spritztour gemacht. Bei der Kontrolle der beiden macht die Polizei einen weiteren Fund.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Teenager. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Mit einem nicht zugelassenen Auto und ohne Führerschein ist eine 17-Jährige ständig über den Parkplatz eines Einkaufszentrums in Friedrichshafen hin- und hergefahren. Bei der Kontrolle in der Nacht fanden Beamte bei dem 18-jährigen Beifahrer zudem eine Schreckschusspistole, wie die Polizei mitteilte. Eine entsprechenden kleinen Waffenschein besaß der junge Mann demnach aber nicht. 

Zeugen hatten das auffallend oft hin und her fahrende Auto der Polizei gemeldet. Laut den Beamten gehörten die Kennzeichen des Autos zu einem anderen Wagen. An den Nummernschildern waren die Zulassungssiegel bereits entfernt worden, was etwa bei der Abmeldung von Fahrzeugen durch die Zulassungsbehörden gemacht wird. 

Gegen die Fahrerin ermittelt die Polizei nun wegen Verkehrsdelikten. Auf den Beifahrer kommt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Wem das Auto gehört, mit dem die beiden Teenager unterwegs waren, war zunächst unklar. Ebenso laufen die Ermittlungen zu der Herkunft der Kennzeichen.

