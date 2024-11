Teenager lädt Kumpels zu Spritztour mit Papas Wagen ein

Die Polizei hat ein Auto mit Jugendlichen am Steuer gestoppt. (Symbolbild)

Ein Teenager soll in Ellwangen (Ostalbkreis) seine jugendlichen Freunde zu einer nächtlichen Spritztour im Wagen seines Vaters eingeladen haben. Wie die Polizei mitteilte, sollen ein 15-Jähriger und zwei 16-Jährige das Auto in der Nacht auf Samstag abwechselnd gesteuert haben. Insgesamt saßen fünf Menschen in dem Wagen, als Streifenbeamten ihn kontrollierten - darunter auch der 13 Jahre alte Sohn des Fahrzeughalters. Gegen die Teenager wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Außerdem wurde einer der Jungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt, weil die Beamten bei ihm ein Messer fanden. Anwohner hatten zuvor die Polizei gerufen, weil der Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in dem Wohngebiet unterwegs gewesen sein soll. Mit welcher Geschwindigkeit genau die Teenager fuhren, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.