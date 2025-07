Taxifahrer schwer verletzt gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Taxifahrer ist nachts mit schweren Kopfverletzungen neben seinem Fahrzeug auf einer Straße in Leinfelden-Echterdingen gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass er Opfer einer Gewalttat wurde, wie es in einer Mitteilung heißt. Rettungskräfte brachten den 62-Jährigen in ein Krankenhaus, Kriminaltechniker sicherten Spuren

Ein Anwohner habe den Taxifahrer am Samstagmorgen gegen 02.30 Uhr entdeckt, teilte die Polizei weiter mit. Ob er zu dem Zeitpunkt ansprechbar war, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen. Ob die mutmaßliche Tat im Zusammenhang mit einer vorausgegangenen Taxifahrt steht, ist Teil der Ermittlungen. Diese dauern noch an, die Ermittler suchen Zeugen.