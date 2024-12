Taxifahrer fährt Kind an und wird ins Gesicht geschlagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat in Weingarten (Landkreis Ravensburg) mit einem Taxi ein Kind angefahren und den Jungen leicht verletzt. Der Fünfjährige wollte am ersten Weihnachtstag eine Straße überqueren und trat zwischen zwei Autos auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er von dem Taxi erfasst.

Ein bislang unbekannter Mensch aus der Gruppe, zu der das Kind gehörte, sei an das Auto getreten und habe dem 71 Jahre alten Taxifahrer durch das geöffnete Fenster ins Gesicht geschlagen, hieß es von der Polizei. Der Mann wurde den Angaben zufolge ebenfalls leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Fünfjährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Attacke auf den Fahrer dauern laut Polizei an.