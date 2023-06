Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Leiche war vergangenen Freitag auf der deutschen Seite des Rheins, etwa 400 Meter flussabwärts nach der Zollbrücke Rheinau gefunden worden. Bei einer Obduktion am Folgetag wurde ein Schädelhirntrauma als Todesursache festgestellt. Es konnten mehrere Verletzungen am Kopf und im Gesichtsbereich festgestellt werden. Die Polizei vermutete, dass der Mann am Rheinufer nächtigen wollte.

PM Polizei