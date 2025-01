Taucher auf traditioneller Schatzsuche im Bodensee

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zahlreiche Taucher haben am Dreikönigstag wieder nach einem versteckten Schatz im Bodensee gesucht. Die Veranstaltung begann traditionell schon am frühen Morgen. Die mit einem Totenkopf bemalte Schatzkiste wurde in einer Tiefe von 23 Metern bei Überlingen versteckt und bereits nach etwa 40 Minuten gefunden.

Ein echter Schatz war in der 20 bis 25 Kilogramm schweren Kiste natürlich nicht verborgen. Sie ist in der Regel mit einem Gutschein gefüllt - und mit Metallgegenständen, um sie schwerer zu machen.

Die Veranstaltung findet seit 1970 statt. Ausrichter sind die »Tauchgruppe Überlingen« und das »Bodensee Aquanauten Team«. Unterstützung kam vom Tauch-Sport-Club Friedrichshafen, deren Taucher eine Unterwasserkamera installierten, sodass Zuschauer das Geschehen unter Wasser auf einem Monitor an Land verfolgen konnten.