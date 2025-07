Tabak-Bande aufgeflogen - Steuerschaden in Millionenhöhe

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zollfahnder haben in Baden-Württemberg eine Bande geschnappt, die illegal Wasserpfeifentabak hergestellt und verkauft haben soll. Der bislang festgestellte Steuerschaden liege bei rund 1,5 Millionen Euro, teilten Staatsanwaltschaft und Zollfahndungsamt Stuttgart mit.

Gegen fünf Männer im Alter von 28 bis 36 Jahren wird demnach wegen des Verdachts der bandenmäßigen Steuerhinterziehung ermittelt. Der mutmaßliche Kopf der Gruppe wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

Anfang Juli waren in dem Fall etwa 100 Kräfte in Stuttgart, dem Rems-Murr-Kreis, dem Kreis Esslingen und in Sinsheim im Einsatz. Rund 20 Gebäude seien durchsucht worden. Dabei stellten die Ermittler drei professionelle Produktionsanlagen sowie rund 400 Kilogramm Wasserpfeifentabak, 500 Kilogramm Rohstoffe und 500 Liter Ersatzstoffe sicher.

Drei der fünf Verdächtigen waren den Behörden bereits aus einem Verfahren aus dem Jahr 2023 wegen ähnlicher Vorwürfe bekannt. Dieses Verfahren läuft noch.