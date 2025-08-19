Tübinger Islamzentrum »gehört zu den konservativsten«

Der Neubau des Islamzentrums in Tübingen wurde 2024 eröffnet. Nun soll es evaluiert werden.

STUTTGART. Der Gemeinderatsbeschluss zum Abriss eines Moschee-Neubaus in Leinfelden-Echterdingen und die anhaltende Kritik am Zentrum für islamische Theologie an der Universität Tübingen werfen die Frage auf, ob der Dialog mit dem Islam in Deutschland gescheitert ist. Der GEA fragte nach bei Friedmann Eißler, dem Islambeauftragten der Evangelischen Kirchen in Württemberg und Baden.

GEA: Befindet sich der Dialog zwischen deutschen Behörden und Parlamentariern und den großen Islamverbänden wie Ditib, IGMG, VIKZ [oder IGBW] in einer Sackgasse?

Friedmann Eißler: Um die Deutsche Islamkonferenz (DIK) ist es relativ still geworden. Seit dem Putschversuch in der Türkei 2016 sind die Dialogbeziehungen schwieriger geworden. Der »Arbeitskreis Politischer Islam« (AK Polis) forderte jüngst die Beendigung der DIK, die gescheitert sei, und eine echte und effektivere Integrationspolitik. Abhängigkeiten von Herkunftsländern, Abschottungstendenzen von der Gesellschaft, Wertekonflikte in der liberalen Gesellschaft sind Themen, die uns gesellschaftlich eher auseinander- als zusammengebracht haben. Da braucht es Neuansätze, was wir uns unter Dialog vorstellen.

Wen repräsentieren die Islamverbände und wen repräsentieren sie nicht?

Eißler: Es gibt keine eindeutigen Zahlen. 38 Prozent der Muslime fühlen ihre Interessen von den bekannteren Islamverbänden »ganz oder teilweise« vertreten, unter den Religiösen wird der Prozentsatz freilich fast doppelt so hoch sein. Die organisierten Verbände sind tendenziell konservativ ausgerichtet, die Religionspflege sehen sie teilweise als Schutz vor negativen Einflüssen liberaler westlicher Gesellschaften. Die »schweigende Mehrheit« sieht keine Veranlassung, sich unter religiösem Vorzeichen zu organisieren, daher fehlen hier die Ansprechpartner.

Ist das Bemühen um einen europäischen Islam, der mit den Wertevorstellungen einer westlich-liberalen Gesellschaft zu vereinbaren ist, gescheitert?

Eißler: Solange große Treffen von muslimischen Verantwortlichen einen »europäischen« Islam ablehnen und für die Verbreitung islamischer Gesellschaftsnormen in Europa eintreten, wie wir es immer wieder sehen, sind wir von dem, was wir uns unter Integration vorgestellt haben, meilenweit entfernt. Die Gefahren, die von islamistischen Akteuren ausgehen, wurden und werden politisch nach wie vor eher unterschätzt, weil der Islam häufig als Religion in einem westlich-christlichen Sinn und damit »irgendwie ähnlich« wie das Christentum betrachtet wird. Die religiös-politischen Konfliktthemen müssen offen thematisiert werden. Dabei dürfen wir aber nicht den Parolen folgen, die »den Islam« pauschal als Gefahr darstellen, sondern haben die Aufgabe, unseren Teil dazu beizutragen, dass Muslime ihren Platz in unserer Gesellschaft finden.

Warum sind Islamverbände nicht als Religionsgemeinschaften anerkannt?

Eißler: Zwar fordern Islamverbände immer wieder »staatliche Anerkennung«, eine solche sieht unsere Verfassung jedoch nicht vor. Möglich und staatlich zu sichern sind die Religionsfreiheit und die Religionsausübung. Darüber hinaus können und müssen sich die Religionsangehörigen selbstbestimmt organisieren. Der Staat kann dann Religionsgemeinschaften als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkennen, was bestimmte Voraussetzungen hat und mit einigen Rechten verknüpft ist.

Wie konservativ ist das Tübinger Islamzentrum einzustufen?

Eißler: Eine universitäre Einrichtung ist erst einmal anhand von Forschung und Lehre und den Kennzahlen zu bewerten. Wie konservativ das Ganze ist, hängt von der Einstellung Einzelner ab, die zunächst nicht aufeinander abgestimmt agieren. Man wird aber im Blick auf die sechs oder sieben Zentren an deutschen Universitäten sagen können, dass Tübingen zu den konservativeren gehört.

Sollte der deutsche Staat Islameinrichtungen fördern?

Eißler: Auch das ist nicht pauschal zu beantworten. Beim Versuch, mit dem »Islamkolleg Deutschland« (IKD) in Osnabrück die Seelsorge- und die Imamausbildung voranzubringen, sind wir auf viele – teils zu erwartende, teils unvorhergesehene – Schwierigkeiten gestoßen. So haben große Verbände abgewinkt und auf die eigenen Ausbildungsgänge verwiesen. Gesellschaftlich brauchen wir Brücken auch in konservative islamische Milieus. Allerdings darf das nicht zur Förderung von gesellschaftsdistanzierten oder islamistischen Tendenzen führen. Die Entscheidungen stellen im Einzelfall oft eine Gratwanderung dar. (GEA)