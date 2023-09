Tödliches Feuer im Elsass: Ministerin spricht von Missstand

Familienministerin Aurore Bergé trifft an der Unglücksstelle ein.

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Ferienunterkunft in Wintzenheim etwa 50 Kilometer von Freiburg entfernt waren Anfang August zwei Gruppen mit Menschen mit leichter geistiger Behinderung. Zehn Menschen mit Behinderung und ein Betreuer starben. Die Staatsanwaltschaft leitete Untersuchungen wegen fahrlässiger Tötung ein. Bergé gab eine administrative Prüfung in Auftrag.

Die Ministerin versicherte, vor Ende des Jahres solle es ein neues Prüfraster geben, damit sich ein Vorfall wie in Wintzenheim nicht wiederholen könne. Sie werde sich zudem mit einem Schreiben an Organisationen und Einrichtungen wenden und auf die Achtung von Mindeststandards pochen. Außerdem solle es mehr Personal geben, um Genehmigungen von Ferienunterkünften zu überprüfen.

Interview Bergé