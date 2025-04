Tödliches Autorennen: Anklage fordert zwei Jahre Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen fahrlässiger Tötung im Zuge eines verbotenen Autorennens soll ein 21 Jahre alter Mann nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für zwei Jahre ins Gefängnis. Der Angeklagte habe zwar ohne Vorsatz, aber in hohem Maße fahrlässig gehandelt, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer vor dem Amtsgericht Pforzheim.

Der Deutsche soll zusammen mit einem Beifahrer im Januar vergangenen Jahres auf einer Bundesstraße in Pforzheim viel zu schnell über eine Bundesstraße gerast sein. Obwohl das Auto wegen der überhöhten Geschwindigkeit bereits ins Rutschen geraten war, habe er weiter beschleunigt.

Nach kurzer Zeit schon verlor er den Vorwürfen zufolge die Kontrolle über den Wagen und fuhr frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der darin sitzende 42 alte Autofahrer erlitt schwerste Verletzungen und starb noch am Unfallort. Der 21-Jährige und sein Beifahrer waren leicht verletzt worden. Der Angeklagte steht wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung vor Gericht. Er ist seit dem Unfall auf freiem Fuß.