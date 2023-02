Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt starb noch am Unfallort. Der 55-jährige Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt in eine benachbarte Klinik eingeliefert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße 3 mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

PM Polizei