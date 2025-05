Tödlicher Unfall in Stuttgart: Hinweisportal online

Der Unfall passierte am frühen Samstagabend an einer Bahnhaltestelle.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Unfall mit einer Toten und sieben Verletzten in Stuttgart hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet, auf dem Zeugen Fotos und Videos hochladen können. Interessant sei insbesondere Bildmaterial, das den schweren Geländewagen unmittelbar vor dem Unfall zeige, heißt es in einer Mitteilung vom Abend. Bilder und Videos vom Einsatzgeschehen nach Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte würden nicht benötigt.

Unter " https://bw.hinweisportal.de/" können die Aufnahmen hochgeladen werden. Zeugen können sich zudem unter der Nummer +49 711 8990 4100 an die Verkehrspolizei wenden.

Ein 42-Jähriger war am Freitagabend mit einem schweren Geländewagen in eine Menschenmenge an einer Haltestelle gefahren. Mindestens acht Menschen wurden dabei verletzt, darunter fünf Kinder. Eine 46-Jährige starb kurz nach dem Unfall an ihren Verletzungen. Zwei weitere schwerstverletzte Erwachsene wurden im Klinikum Stuttgart behandelt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge handelte es sich um einen Verkehrsunfall - nicht um einen Anschlag.