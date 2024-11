Tödlicher Streit in Hochdorf - Verdächtiger sitzt in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem tödlichen Angriff in Hochdorf (Kreis Esslingen) sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter habe einen Haftbefehl erlassen, der 24 Jahre alte Mann sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Eine Sonderkommission der Polizei arbeite weiter daran, den Tatablauf und die Hintergründe aufzuklären, hieß es weiter. Der 24 Jahre alte Afghane werde verdächtigt, einen 56-Jährigen am Freitagmittag mit einem scharfen Gegenstand attackiert und so schwer verletzt zu haben, dass Rettungskräfte Opfer nicht mehr helfen konnten. Die Ermittler gehen nach Auskunft eines Polizeisprechers von einem Tötungsdelikt aus.

Details zum Motiv wurden nicht bekannt. »Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestand zwischen dem Beschuldigten und dem Opfer zuvor keinerlei Verbindung«, teilten die Ermittler mit. Auch wie es zu dem Streit zwischen den beiden Männern kam, ist noch unklar.

Zeugen hatten die Polizei gegen 12.30 Uhr alarmiert, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte. Der Tatverdächtige habe zunächst die Flucht ergriffen. Bei einer Fahndung sei der 24-Jährige festgenommen worden.

Die Tat hatte sich in der Nähe einer Unterkunft für Asylbewerber abgespielt. Dem Sprecher zufolge haben allerdings weder Opfer noch Tatverdächtiger einen Bezug zu der Unterkunft. Der Tatverdächtige habe dort nicht gewohnt.