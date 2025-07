Tödlicher Polizeischuss - Opfer älter als angenommen

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen Mann in Stuttgart gibt es neue Details zum Opfer. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere Tage nach dem tödlichen Schuss auf einen Mann bei einem Polizeieinsatz in Stuttgart haben die Ermittler neue Erkenntnisse zum Opfer vorgelegt. Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann nicht wie zunächst angenommen 18 Jahre, sondern bereits 29 Jahre alt war, teilten Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt mit.

Die Altersangabe von 18 Jahren sei Ende Juni bei einer Polizeikontrolle in Nordrhein-Westfalen erfasst worden. Inzwischen hätten aber Familienmitglieder des Mannes Dokumente vorgelegt, aus denen hervorgehe, dass er bereits 29 Jahre alt gewesen sei, teilten die Ermittler mit.

Bei dem Polizeieinsatz nach dem Streit im Lokal war der 29-Jährige in der Nähe des Tatortes in einem Hinterhof von dem Polizeibeamten gestellt worden. Der Beamte habe »im weiteren Verlauf« einen Schuss abgegeben, der den Mann im Oberkörper getroffen habe, hatten Staatsanwaltschaft, Polizei Stuttgart und das Landeskriminalamt nach dem Vorfall mitgeteilt. Der Algerier sei trotz Reanimationsmaßnahmen am Ort des Vorfalls gestorben. Der genaue Ablauf des Geschehens sei weiter Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.