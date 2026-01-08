Tödlicher Brand in Waldstetten: Frau wollte Feuer löschen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem tödlichen Brand in einem Haus in Waldstetten (Ostalbkreis) hat die Polizei neue Erkenntnisse preisgegeben. Demnach soll die 84-jährige Bewohnerin, die ums Leben kam, selbstständig versucht haben, den Brand zu löschen, sagte ein Polizeisprecher. Zuerst berichtete der »SWR«.

Die Frau hatte sich zunächst mit ihrem gleichaltrigen Ehepartner ins Freie gerettet. Allerdings ging sie dann wieder ins brennende Haus zurück und habe mit einem Wasserbehältnis versucht, die Flammen zu löschen. Schließlich folgte ihr auch der Ehemann wieder ins Haus zurück.

Nachbar rettete den Mann

Ein Nachbar kam dazu und konnte den Mann finden und retten. Die Frau blieb vorerst verschollen. Die Einsatzkräfte fanden ihre Leiche erst, nachdem das Feuer gelöscht worden war. Der Nachbar und der Mann wurden leicht verletzt. Den Angaben zufolge brannte das Haus komplett aus. Die Brandursache blieb bislang unklar.