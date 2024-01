Aktuell Land

SWR überträgt Trauerstaatsakt für Schäuble in Sondersendung

Der Südwestrundfunk überträgt den Trauerstaatsakt für den gestorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble am kommenden Montag in Berlin live im SWR Fernsehen. Wie der Sender am Freitag mitteilte, werde der Staatsakt in einem knapp einstündigen SWR Extra von 14.53 Uhr bis etwa 16.00 Uhr im Fernsehen, im Internet und im Inforadio SWR aktuell übertragen.