SV Waldhof verpasst Sieg im Abstiegskampf

Der SV Waldhof Mannheim ist an seinem Familientag vor 19.507 Zuschauern gegen Borussia Dortmund II nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Damit verpassten die Kurpfälzer einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga.

Waldhof-Trainer Bernhard Trares setzte gegen den BVB auf die Elf, die vor zwei Wochen in Aue gewonnen hatte. Im ersten Durchgang war Mannheim feldüberlegen, die besseren Chancen hatten hingegen die Dortmunder durch Michael Eberwein. Einer seiner Kopfbälle ging knapp am Tor vorbei (16.), einen anderen klärte der Mannheimer Torwart Jan-Christoph Bartels aus kürzester Entfernung (33.). Auf der anderen Seite war ein Fernschuss von Arianit Ferati, der am Tor vorbeiging, die beste Chance für die Gäste.

Der BVB übernahm nach der Pause zunächst das Kommando, ohne sich klare Chancen zu erspielen. Glück hatten die Westfalen, als Schiedsrichter Christian Dingert ein Foul von Niklas Jessen an Waldhofs Tim Sechelmann im Strafraum nicht pfiff (65.). Wenig später landete ein Schuss von Felix Lohkemper am Außennetz. Insgesamt ging so das Unentschieden für beide Mannschaften in einem niveauarmen Spiel in Ordnung.