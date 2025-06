Suche nach Mensch in Aileswasensee - Retter werten Sonar aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem Retter und Passanten am Pfingstsonntag beobachtet haben, wie eine Person im Aileswasensee im Landkreis Esslingen untergegangen ist, geht die Suche weiter. Man habe den See am Montag nochmals komplett mit Hilfe eines Sonargerätes abgesucht und kartographiert, sagte der Einsatzleiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Derzeit würden die Sonaraufnahmen ausgewertet. »Wenn es nochmal markante Punkte gibt, die untersuchenswert sind, dann würden wir nochmals im Wasser suchen«, sagte der Einsatzleiter.

Am Pfingstsonntag hatten Passanten und Mitarbeiter der Rettungswache eine Person im Wasser gesehen, die mit den Armen ruderte und unterging. Allerdings konnten weder Rettungsschwimmer noch hinzugezogene Rettungstaucher die Person finden. Auch am Sonntag war bereits ein Sonargerät, das Objekte unter Wasser orten kann, im Einsatz - ohne Erfolg.

Wer in dem See untergegangen sein könnte, ist ebenfalls weiter unklar. Es gebe bislang keinen Vermisstenfall, sagte ein Polizeisprecher. Auch habe man keine Begleitung der Person an dem See gefunden.

Der See bei Neckartailfingen im Landkreis Esslingen wurde zunächst bis einschließlich Mittwoch gesperrt. Ob die Sperrung danach aufgehoben werden könne, entscheide die Gemeinde, sagte der DLRG-Einsatzleiter.