Suche beendet: Vermisster vom Philippsee gefunden

Der Vermisste vom Philippsee in Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) ist gefunden worden. Der Mann sei bei einem Bekannten gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Am Donnerstagabend war er vermisst gemeldet worden. Die Polizei fand am Ufer des Philippsees den Angaben nach persönliche Gegenstände des Mannes. Die Ermittler waren davon ausgegangen, dass er schwimmen gegangen war und hatten mit Tauchern und Drohnen nach ihm gesucht.

Warum er seine persönlichen Gegenstände an dem See zurückließ, sei schwierig zu klären. Der Mann könne sich an nichts mehr erinnern, hieß es weiter. Am Freitag sei der Mann auf die Polizeiwache gekommen, um seine Gegenstände abzuholen.