Stuttgarter Volleyballerinnen verabschieden Sextett

Muss einen großen Umbruch in seinem Team bewältigen: MTV-Coach Konstantin Bitter.

Der entthronte Volleyball-Meister Allianz MTV Stuttgart hat wie erwartet sechs weitere Spielerinnen verabschiedet. Jolien Knollema, Madelyn Robinson, Breland Morrissette, Kelsey Veltman, Milana Bozic und Florien Reesink werden in der kommenden Bundesliga-Saison nicht mehr das Trikot des schwäbischen Topclubs tragen.

Nach neun Finalteilnahmen in Serie waren die Stuttgarterinnen in diesem Frühjahr überraschend bereits im Halbfinale am Dresdner SC gescheitert. Die langjährige Starspielerin Krystal Rivers hatte ihre Karriere danach beendet - genau wie Roosa Koskelo und Maria Segura Pallerés. Dass weitere Abschiede folgen würden, hatte Geschäftsführer Aurel Irion da bereits angekündigt.

Für die Kaderplanung ist seit dem Weggang von Ex-Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema vor allem Trainer Konstantin Bitter zuständig. Oszvald-Renkema wird zum 1. Mai neue Geschäftsführerin der Volleyball Bundesliga.