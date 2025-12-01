Stuttgarter Tor-Rekord: Klinsmann schwärmt von Undav

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Rekord-Serie von Deniz Undav begeistert offenbar auch Jürgen Klinsmann. Der Ex-Fußball-Profi lobte den Nationalstürmer des VfB Stuttgart nach dessen nächstem Treffer in den höchsten Tönen und drückt ihm »alle Daumen« für eine mögliche WM-Teilnahme im kommenden Sommer.

»Deniz hat immer Hunger und einen unglaublichen Tatendrang. Er hat sich von unten aus der Regionalliga durchgeboxt«, sagte Klinsmann in einem Interview mit »transfermarkt.de«. Undav hatte bei der 1:2-Niederlage beim Hamburger SV am Sonntag das sechste Stuttgarter Bundesliga-Tor nacheinander erzielt. Er übertraf damit Klinsmann, der einst fünf VfB-Treffer in Serie verbucht hatte.

In Hamburg war sein Tor letztlich zu wenig für den VfB: Deniz Undav. Foto: Christian Charisius/DPA In Hamburg war sein Tor letztlich zu wenig für den VfB: Deniz Undav. Foto: Christian Charisius/DPA

Klinsmann: »Solche Spieler brauchst du«

»Der Maßstab als international anerkannter Stürmer ist, dass du in jedem zweiten Spiel triffst. Ein Torjäger lebt von Zahlen«, sagte Klinsmann, 1990 Weltmeister und später Bundestrainer. »Deniz hatte einen super Start in diese Bundesliga-Saison und hat einen guten Lauf, was für ihn enorm wichtig ist, denn die Tür bei der Nationalmannschaft ist auch für ihn nach wie vor offen.«

Zuletzt gehörte Undav nicht zum Kader von Nationalcoach Julian Nagelsmann. Beim VfB steht der 29-Jährige aber seit Wochen im Fokus und präsentiert sich in bestechender Form. Undav sei »ein Fighter, der giftig ist, ein Teamspieler, der auch mal Dinger auflegt. Solche Spieler brauchst du«, sagte Klinsmann.