Stuttgarter Tennis-Auftakt mit Struff - Zverev erwartet

Auf Jan-Lennard Struff ruhen am Montag in Stuttgart die deutschen Tennis-Hoffnungen.

Noch ohne die deutsche Nummer eins Alexander Zverev startet das Tennisturnier in Stuttgart. Jan-Lennard Struff tritt als einziger der vier deutschen Hauptfeld-Teilnehmer schon am Montag an. Der Sauerländer bekommt es in seiner Erstrundenpartie am Nachmittag (nicht vor 15.00 Uhr/DF1 und ServusTV On) mit dem Italiener Matteo Arnaldi zu tun.

Zverev wird nach seinem Viertelfinal-Aus bei den French Open in der vergangenen Woche am frühen Nachmittag in Stuttgart erwartet. Erstmals seit 2019 geht der Hamburger wieder auf dem Weissenhof auf Titeljagd. Er wird als Topgesetzter aber voraussichtlich erst am Donnerstag erstmals gefordert sein.

Die weiteren deutschen Teilnehmer der Boss Open sind der Karlsruher Yannick Hanfmann und Talent Justin Engel aus Nürnberg. Das Rasenturnier ist mit 751.630 Euro dotiert.