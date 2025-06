Stuttgarter holen japanische Volleyballerin Bamba

Bitte aktivieren Sie Javascript

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat für die kommende Saison die Japanerin Yurika Bamba verpflichtet. Die 33-Jährige kommt vom Ligarivalen SC Potsdam und soll in Stuttgart gemeinsam mit Fabiana Mottis das Duo auf der Liberoposition bilden.

»Yurika hat sich in den vergangenen Jahren in der Bundesliga nicht nur etabliert, sondern zählte konstant zu den besten Spielerinnen auf ihrer Position und hat sich einen Namen erarbeitet«, sagte MTV-Cheftrainer Konstantin Bitter in einer Clubmitteilung. »Sie bringt eine enorme Portion Professionalität, Mentalität und vor allem Erfahrung mit.«

Die Stuttgarterinnen befinden sich in einem Umbruch. Nach neun Finalteilnahmen in Serie waren sie in der vergangenen Saison überraschend bereits im Halbfinale am Dresdner SC gescheitert. Künftig muss der erfolgsverwöhnte Club unter anderem ohne seine langjährige Starspielerin Krystal Rivers auskommen, die ihre Karriere beendet hat.