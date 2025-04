Stuttgarter Bastler bauen Fahrräder aus Bambus

Bambus gehört zur Familie der Gräser und wächst in tropischen und gemäßigten Regionen. Er ist eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen der Welt – manche Arten schaffen bis zu einem Meter pro Tag. Trotz seiner Leichtigkeit ist Bambus äußerst stabil und flexibel, weshalb er als Baumaterial, für Möbel, Papier und sogar als Alternative zu Plastik genutzt wird. Für den Rahmenbau von Fahrrädern eignet sich Bambus hervorragend aufgrund seiner natürlichen Stoßdämpfung und hohen Belastbarkeit. Zudem ist Bambus nachhaltig, da er schnell nachwächst, große Mengen CO 2 speichert und ohne schädliche Düngemittel oder Pestizide gedeiht. (anst)