Stuttgart wird erste Fairtrade-Region in Baden-Württemberg

Die Region Stuttgart wird die erste Fairtrade-Region Baden-Württembergs. Wie die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart mitteilte, wird sie durch den Verein Fairtrade Deutschland zertifiziert. Die entsprechende Urkunde soll demnach am 31. Januar in Stuttgart übergeben werden. »Fairtrade verändert Handel(n) durch bessere Preise für Kleinbauernfamilien und sorgt für menschenwürdige Arbeitsbedingungen für Beschäftigte auf Plantagen in Entwicklungs- und Schwellenländern«, sagte Uta Hörmann von der Region Stuttgart.