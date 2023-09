Aktuell Land

Stuttgart wehrt sich gegen Kritik an Ausländerbehörde

Nach erheblicher Kritik zur aktuellen Lage bei der Ausländerbehörde in Stuttgart hat sich die Landeshauptstadt zu Wort gemeldet. »Die Überlastung unserer Ausländerbehörde ist kein spezielles Stuttgarter Problem«, teilte Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) am Mittwoch mit. Sehr viele Städte seien bundesweit in einer Notlage. »Überall steigt die Arbeitslast, gleichzeitig fehlen die Menschen, um die Aufgaben kompetent abzuarbeiten.«